شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة
أشار المدير الفني لفريق شباب أهلي دبي، الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، إلى ضرورة تحقيق الفوز على الهلال اليوم، معترفا في الوقت نفسه بصعوبة المهمة التي ستكون أمام حامل اللقب.
وقال «تنتظرنا مهمة صعبة أمام حامل اللقب الذي يملك عناصر جيدة، لكننا سنسعى إلى تقديم أداء قوي اليوم نعوض به خسارتنا الماضية أمام باختاكور».
كانت هذه تفاصيل خبر رودلفو: الفوز على الهلال ضرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.