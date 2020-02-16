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رودلفو: الفوز على الهلال ضرورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

أشار المدير الفني لفريق شباب أهلي دبي، الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، إلى ضرورة تحقيق الفوز على الهلال اليوم، معترفا في الوقت نفسه بصعوبة المهمة التي ستكون أمام حامل اللقب.

وقال «تنتظرنا مهمة صعبة أمام حامل اللقب الذي يملك عناصر جيدة، لكننا سنسعى إلى تقديم أداء قوي اليوم نعوض به خسارتنا الماضية أمام باختاكور».