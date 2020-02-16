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الأهلي يأمل في جبر عظامه بالاستقلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتخذ الأهلي من استاد الأمير جابر الدولي بالكويت أرضا وجمهورا له عندما يلتقي نظيره الاستقلال الإيراني ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وذلك بعد القرار الصادر من الاتحاد الآسيوي بإقامة مباريات الأندية السعودية أمام الإيرانية بأرض محايدة، حيث اختار الأهلي استاد الأمير جابر الدولي لاحتضان هذه المواجهة.

ويلتقي في المباراة الثانية في ذات اليوم أيضا، الشرطة العراقي ونظيره الوحدة الإماراتي على استاد فرانسوا الحريري في أربيل.

ويعاني الأهلي حالة من عدم الاستقرار الفني، بعد قرار الاستغناء عن المدير الفني السويسري كريستيان جروس، وتسلم الوطني مازن بهكلي المهمة في ظرف ضيق، كما أنه يخوض المباراة وسط حالة من عدم الرضا نتيجة خسارته المحلية الأخيرة أمام الوحدة 0-2 في الجولة الـ18 لدوري المحترفين، إلا أنه يأمل في استغلال الغيابات المؤثرة بفريق الاستقلال وتحقيق انتصار يرفع رصيده إلى 4 نقاط بعد أن تعادل في الجولة الأولى أمام الوحدة الإماراتي بهدف لكل فريق.

قبل المواجهة