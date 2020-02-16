لوشيسكو: الكرة لا تعترف بالتاريخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة
أظهر المدير الفني لفريق الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، معرفته بنقاط القوة والضعف بشباب الأهلي دبي، الذي سيواجهه اليوم بدوري أبطال آسيا.
وقال لوشيسكو»نحن في أفضل حالاتنا ولا يغيب عنا سوى الشلهوب فقط «.
وأضاف «نسعى للعودة بكامل النقاط رغم المعاناة من ضغط المباريات المحلية والقارية في الفترة الأخيرة».
وعن خسارة الهلال من شباب الأهلي في آخر مواجهة، قال «لن نهتم بالسابق وكرة القدم لا تعترف بالتاريخ، والإعلام فقط من يهتم بهذا الرصد».
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