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الهلال يهدد شباب أهلي دبي في معقله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

يعود حامل اللقب، فريق الهلال إلى الإمارات العربية المتحدة مجددا لخوض مواجهته الثانية بالمجموعة الثانية في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا عندما يحل ضيفا أمام شباب أهلي دبي، بعد أن استهل مبارياته في الجولة الماضية في أبوظبي من خلال الفوز على فريق شهر خودرو الإيراني1-0 الذي جعله متصدرا للمجموعة برصيد 3 نقاط، متساويا مع باختاكور الأوزبكي الذي فاز على شباب أهلي دبي 2-1 عندما استضافه على ملعبه في طشقند.

ويسعى الهلال بقيادة مديره الفني، الروماني رازفان لوشيسكو اليوم إلى تحقيق الفوز وزيادة أوجاع مضيفه، وبالتالي ضرب عصفورين بحجر، أولها تمسكه بالصدارة، وثانيها إضعاف حظوظ أحد المنافسين على خطف بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل، إلا أن المدير الفني لشباب أهلي دبي لا يغفل هذا الجانب، ويدرك أن عدم فوزه اليوم أو خروجه متعادلا على أقل تقدير، قد يجعله الحلقة الأضعف في المجموعة، لذلك سيرمي بكل أسلحته في سبيل تضميد جراحه والبقاء في دائرة المنافسة بخطف أول 3 نقاط.

قبل المواجهة

يتصدر الهلال ترتيب الدوري المحلي برصيد 41 نقطة من 18 جولة

يتصدر شباب أهلي دبي ترتيب الدوري المحلي برصيد 36 نقطة من 16 جولة

مهاجم الهلال الفرنسي بافيتمبي غوميز وصيف هدافي الدوري المحلي برصيد 14 هدفا

مهاجم شباب أهلي دبي أحمد خليل وصيف هدافي الدوري المحلي برصدي 8 أهداف

آخر مواجهة بين الفريقين حرم فيها شباب أهلي دبي الهلال من الوصول لنهائي البطولة عام 2015

التقيا 8 مرات سابقة في نسخ 2009، 2010، 2014 و2015، فاز الهلال 3 مرات، وأهلي دبي مرة وتعادلا 4 مرات.

آخر لقاء بين الفريقين جرى في 2015 بنصف نهائي البطولة، حيث تعادلا 1-1 بالرياض، وفاز أهلي دبي في الإياب 3-2 في دبي.

التقى الفريقان 8 مرات بأبطال آسيا، تفوق الهلال 3 مرات مقابل مرتين لشباب الأهلي، وتعادلا 3 مرات

يستعيد الهلال مدافعه ياسر الشهراني ولاعب الوسط عبدالله عطيف بعد تعافيهما من الإصابة

المناسبة: دوري أبطال آسيا

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الملعب: آل راشد بدبي

الجولة: 2

التوقيت: 4:30 م

درجة الحرارة :23

المجموعة: 2