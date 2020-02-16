شكرا لقرائتكم إطلاق اسم كوبي براينت على جائزة أفضل لاعب بمباراة كل النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف آدم سيلفر مفوض رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أنه تم إطلاق اسم الراحل كوبي براينت على جائزة أفضل لاعب في مباراة كل نجوم الدوري التي شارك فيها 18 مرة وفاز بجائزة أفضل لاعب فيها أربع مرات معادلا الرقم القياسي.

وقتل براينت (41 عاما) نجم لوس أنجلوس ليكرز المعتزل وابنته البالغة من العمر 13 عاما وسبعة أشخاص كانوا معهما في حادث تحطم طائرة هليكوبتر قرب لوس أنجلوس في 26 يناير الماضي.

وستقدم الجائزة، التي ستحمل اسم كوبي براينت بصفة دائمة، لأفضل لاعب في نهاية مباراة كل النجوم يوم الأحد في مركز يونايتد في شيكاغو، حيث ستحيي رابطة الدوري ذكرى براينت وابنته والأشخاص السبعة الذين قتلوا معهما في الحادث.

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وقال سيلفر في بيان: كوبي براينت مرادف لمباراة كل نجوم الدوري وهو أيضا تجسيد لروح هذا الحفل العالمي لرياضتنا، دائما ما كان يستمتع كثيرا بفرصة المنافسة مع أفضل الأفضل واللعب على المستوى الأعلى من أجل إسعاد ملايين المشجعين حول العالم.

وبدأ براينت مشاركاته في مباراة كل النجوم في 1998 عندما كان عمره 19 عاما وبذلك كان أصغر لاعب سنا يشارك في هذه المباراة، وهو أيضا ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في المباراة برصيد 18 مشاركة، ولا يتفوق عليه سوى كريم عبد الجبار الذي شارك في 19 مباراة.

وقال سيلفر إن قرار إطلاق اسم براينت على الجائزة اتخذه بصورة جماعية مسؤولو الرابطة وبعض اللاعبين، وأوضح: بالنسبة لنا جميعا كان هذا بمثابة الخطوة المناسبة لتكريمه. وتحدث أيضا عن وفاة ديفيد ستيرن مفوض الرابطة السابق والذي لعب دورا هائلا في نمو شعبية اللعبة بصورة هائلة خلال وجوده على رأس الرابطة طوال 30 عاما قائلا إن براينت وستيرن الذي توفي في يناير الماضي كانت بينهما أمور مشتركة كثيرة.

وأتبع: كان هذا يشكل صعوبة لهما في بعض الأحيان لأنهما منحا الأولوية للفوز، ولم يكن أمامهما أحياناً وقت لبعض الأمور الجميلة جداً المرتبطة بالعلاقات الشخصية، لأن تركيزهما كان منصبا على تحقيق الفوز.