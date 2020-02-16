بهدف نظيف.. الإسماعيلي يحقق فوزًا صعبًا على الرجاء في ذهاب كأس محمد السادس

حقق فريق الإسماعيلي فوزا صعبا على الرجاء المغربي بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسماعيلية في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وسجل التونسي فخر الدين بن يوسف هدف الدراويش الوحيد في الدقيقة 51 من زمن المباراة، من ركلة جزاء، بعد أن سدد الكرة على يسارحارس الرجاء المغربي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الرجاء المغربي في أول شهر مارس المقبل بلقاء الإياب.

ويكفي الإسماعيلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل للمباراة النهائية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأهدر سفيان رحيمي فرصة هدف مؤكد للرجاء في الدقيقة 7، بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء بدون رقابة من مدافعي الإسماعيلي ولكنه سدد الكرة بقوة ولكن خارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وتحصل محمد صادق على بطاقة صفراء في الدقيقة 12 بعد تدخل متهور على المنافس.

واستمر أداء الإسماعيلي العشوائي أمام الرجاء بعد مرور نصف ساعة من زمن المباراة، حيث لم يشكل أي خطورة على مرمى الضيوف.

واستمر الإسماعيلي في التمريرات قصيرة بين لاعبي الفريق في منتصف ملعبه بدون خطورة على مرمى المنافس.

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وفي الدقيقة 28 أرسل سفيان رحيمي عرضية من الجانب الأيمن، ولكن كرته مرت بسلام من أمام مدافعي الدراويش خارج الملعب.

وأجرى الإسماعيلي أول تبديلاته مع بداية الشوط الثاني بدخول محمد بيومي بدلا من بيكيتي سيلفا.

وتحصل الإسماعيلي على ركلة جزاء في الدقيقة 51 بعد وجود لمسة يد على لاعب الرجاء حميد أحداد عقب رجوع الحكم العماني لتقنية الفيديو.

ونجح التونسي فخر الدين بن يوسف في هز شباك الرجاء مسددا الكرة على يسار حارس الضيوف.

وفي الدقيقة 55 استلم بين مالانجو الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس محمد مجدي.

وخرج محمد صادق في الدقيقة 66 وحل بدلا منه محمد مخلوف.

وفي الدقيقة 77 تحصل بين مالانجو على بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على محمد الشامي لاعب الإسماعيلي.

وضغط الرجاء في الدقائق الأخيرة على دفاع الإسماعيلي من أجل إدراك التعادل، إلا أن التمركز الجيد لمدافعي الدراويش بالإضافة إلى تألق الحارس محمد مجدي ساهم في خروج الفريق المصري منتصرا.