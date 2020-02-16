فوز صعب للاسماعيلي على الرجاء في ذهاب نصف النهائي

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حقق الاسماعيلي المصري فوزا صعبا على ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي 1-صفر الاحد بملعب الإسماعيلية في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الاندية العربية ("كأس محمد السادس للاندية الابطال") في كرة القدم.

وسيطر لاعبو الإسماعيلي على اغلب فترات الشوط الأول الا ان الخطورة كانت للضيوف عبر سفيان رحيمي في الدقيقة السابعة بتسديدة علت العارضة اثر انفراد.

وضغط الاسماعيلي بكل خطوطه في الشوط الثاني سعيا لهز الشباك وكان له ما أراد عندما احتسب له الحكم العماني أحمد أبو بكر الكاف ركلة جزاء في الدقيقة 51 بسبب لمس حميد أحداد الكرة بيده داخل منطقة الجزاء تم التأكد منها بتقنية المساعدة بالفيديو "في آيه آر"، فانبري لها التونسي فخر الدين بن يوسف على يسار الحارس محرزا هدف الفوز (52).

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الرجاء البيضاوي ذهابا في 15 آذار/مارس المقبل بملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ويحمل الإسماعيلي ذكريات سيئة مع نادي الرجاء البيضاوي الذي تقابل معه مرتين سابقا، الأولى في عام 2015 في كأس اتحاد شمال إفريقيا بالمغرب وانتهت بهزيمة الدراويش بهدف نظيف، والثانية في ثمن نهائي النسخة الماضية من البطولة العربية وانتهى لقاء الذهاب بالإسماعيلية بالتعادل السلبي، وهى نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة الإياب فى ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء قبل أن يحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق المغربي.

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ويلتقي طرفا نصف النهائي الثاني الشباب السعودي ومواطنه اتحاد جدة الخميس المقبل ذهابا في الرياض، على أن تقام مباراة الاياب في 20 آذار/مارس المقبل في جدة.

وتقام المباراة النهائية في 18 نيسان/أبريل المقبل في الرباط.

ملخص المباراة: