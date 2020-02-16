شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" على معلول: أشكر جمهور الاهلى على الثقة و علاقتى بـ"فرجانى" خارج الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التونسى على معلول لاعب فريق الاهلى أنه يتمنى ظهور الروح الرياضة خلال مباراة فريقه أمام الزمالك في السوبر المحلى وخروج أفضل ما لديهم لإرضاء الجمهور الأحمر وحصد البطولة ويسعى برفقة زملائة إسعادهم عقب الثقة الكبيرة التى تتواجد لديهم تجاه الفريق.

وأوضح على معلول َخلال تصريحات تلفزيونية لقناة أبو ظبى الرياضية قائلا :تربطني علاقة قوية بزميلي التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك منذ عام 2011 حين التواجد سويا في نادى الصفاقسى و أنه دائم التواصل معه و الخروج بصحبته ولكن دون الحديث عن كرة القدم .

من ناحية أخري ، اعتذر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول ، عن عدم السفر إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والمحدد لها يوم الخميس المقبل باستاد محمد بن زايد.

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