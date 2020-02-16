شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم جولدى 2 / 1 فى 50 دقيقة ودية استعدادًا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، علي جولدي بهدفين مقابل هدف، وذلك باللقاء الذي اقيم علي ملعب عبداللطيف ابورجيلة، وذكر الموقع الرسمى للنادى الأبيض أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني أكتفى بلعب 50 دقيقة فقط بعد الاتقاق مع جولدي، يأتي ذلك بسبب سفر الفريق صباح غدٍ إلي الإمارات لخوض لقاء السوبر المصري، وحرصا منه علي عدم ارهاق اللاعبين، ومن أجل الحصول على أكبر قسط من الراحة للجميع. أحرزهدفي الزمالك في ودية جولدي، كاسونجو في الدقيقة 17 من الشوط الاول، بعد عرضية من شيكابالا استقبلها مصطفي فتحي ثم مررها لامام عاشور، وبعدها مررها لكاسونجو في منطقة الجزاء ليسددها علي يسار حارس جولدي، ثم عزز مصطفي فتحي بالهدف الثاني في الدقيقة 28 من تسديدة من الجانب الايسر، قام خلالها بخداع الحارس لتسكن المرمي، في حين سجل لجولدي مقدشيو في الدقيقة 37، وشهدت المباراة سيطرة من جانب الزمالك، بينما جولدي ظهر في كرات قليلة على مرمي جنش. Advertisements

يستعد الزمالك لخوض مباراته أمام الأهلى فى السوبر المصرى، المقرر إقامته فى السابعة من مساء الخميس المقبل، بتوقيت القاهرة، فى المباراة التى ستقام على ملعب محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، وذلك بعد عودته بعثة الأبيض إلى القاهرة، عقب خوض مباراة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى، فى المباراة التى اقيمت على ملعب الغرافة القطرى، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج الفريق بلقب السوبر الإفريقى للمرة الرابعة فى تاريخ القلعة البيضاء، ويرفع بهذا الأبيض بطولاته القارية إلى 13 بطولة.

من المقرر، أن تُغادر بعثة الزمالك إلى الإمارات، غدًا الإثنين، للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلى فى السوبر المصرى، وذلك بعدما قرر مسئولى الأبيض دخول الفريق معسكر مغلق فى نفس الفندق الذى تواجد به الفريق الأبيض فى بطولة السوبر المحلى فى 2017، وهو فندق القوات المسلحة بأبو ظبى، الذى توّج وقتها الزمالك ببطولة كأس السوبر المحلى للمرة الثالثة فى تاريخه بعد تغلبه على الأهلى بركلات الجزاء بنتيجة 4 / 1 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى خلال اللقاء الذى جمعهما بينهما على نفس ملعب سوبر العام الجارى.