حسام البدري يعتذر عن عدم حضور مباراة السوبر المصري بالإمارات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول ، عن عدم السفر إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والمحدد لها يوم الخميس المقبل باستاد محمد بن زايد.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها الخميس المقبل، بكأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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ويعاون سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".