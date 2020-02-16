الإسماعيلي يضع قدماً في نهائي البطولة العربية بفوز ثمين على الرجاء المغربي

الأحد 16 فبراير 2020

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي المصري من تحقيق فوز هام على ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب إستاد الإسماعيلية لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس البطولة العربية للأندية الأبطال .



سجل هدف فوز الدراويش الوحيد اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة الثانية والخمسين من ركلة جزاء إحتسبها حكم المباراة بعد أن لمست الكرة يد اللاعب المغربي حميد أحداد وعوده الحكم لتقنية الفيديو قطعت الشك باليقين وبدلاً من إن كانت ركلة حرة مباشرة إحتسبها ركلة جزاء.

ووضع الفريق المصري بهذا الفوز قدماً في الدور النهائي قبل مباراة الإياب التي ستقام بين الفريقين يوم الخامس عشر من شهر مارس المقبل على ملعب مركب الملك محمد الخامس في الدار البيضاء بمدينة كازابالانكا المغربية .