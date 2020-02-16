إدارة التعاون تقدم هدية سعيدة للجماهير قبل موقعة الدحيل

الأحد 16 فبراير 2020

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي عن مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الفريق السكري قبل المباراة المنتظرة التي سيخوضها الفريق ضد الدحيل القطري في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا .

ويستضيف الفريق السعودي نظيره القطري لحساب لقاءات المجموعة الثالثة ويسعى الفريقان فيها إلى إقتناص النقاط الثلاثة من أجل الإنفراد بالصدارة وستعمل الإدارة على فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريده مجاناً أمام أنصار الفريق .

وقبل اللقاء يتصدر الدحيل المجموعة برصيد ثلاثة نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على فريق نادي بيرسبوليس الإيراني بهدفين مقابل لا شيء فيما نجح التعاون في الفوزعلى الشارقة الإماراتي بهدف واحد مقابل لا شيء ما يجعله في المركز الثاني بفارق الأهداف .