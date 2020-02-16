طاقم بحريني لمباراة العين والنصر في أبطال آسيا

الأحد 16 فبراير 2020

كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد الآسيوي لكرة القدم عن طاقم التحكيم البحريني الذي سيتولى القيادة التحكيمية لمباراة العين الإماراتي والنصر السعودي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب إستاد هزاع بن زايد بنادي العين لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا .

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ويقود المباراة البحريني نواف عبد الله شكر الله كحكم ساحة ويعاونه مساعد أول محمد جعفر ومساعد ثاني عبد الله صالح وعمار إبراهيم كحكم رابع .

وقبل المباراة تلقى العين خسارة ثقيلة في الجولة الإفتتاحية من سباهان الإيراني بأربعة أهداف مقابل لا شيء ما يجعله يرغب في تحقيق الفوز بمباراة الجولة الثانية .

في المقابل سقط فريق نادي النصر في فخ التعادل مع السد القطري بهدفين لكلاً منهما ليتذيل الفريق الإماراتي العملاق ترتيب المجموعة بدون نقاط .