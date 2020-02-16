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شكرا لقرائتكم خبر عن موقف السومة والبلايلي من مباراة الإستقلال والان مع التفاصيل
الأحد 16 فبراير 2020
أكد مازن بهكلي المدرب المؤقت لفريق الكرة الاول بنادي الأهلي جاهزية الثنائي عمر السومة ويوسف البلايلي لمباراة إستقلال طهران الإيراني المقرر لها يوم غداً الإثنين لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا .
وخلال المؤتمر الصحفي التقديري الخاص باللقاء قال بهكلي أنه يشكر الأمير منصور بن مشعل ورئيس النادي عبد الإله مؤمنة والنائب ياسر محروس على الثقة الكبيرة التي منحوني إياها في قيادة الفريق ضد إستقلال طهران.
وواصل أنه يشكر الجميع في الكويت على حسن الإستقبال بالإضافة إلى كرم الضيافة المعروف عن الشعب الكويتي وهو الأمر الغير مستغرب على الأحباء والأشقاء.
وأنهى أن ضغط المباريات الشهر الجاري مزدحم في جميع البطولات ويجب أن يخرج اللاعبون بالسلامة ونبتعد عن الإجهاد بإعتماد نظام المداورة وفيما يخص الثنائي السومة والبلايلي فهما متاحين للمشاركة طبقاً لحاجة المباراة لذلك .
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