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تاوامبا يثلج قلوب جماهير التعاون بالعودة للتدريبات

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محمد أيمن 0 تبليغ

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الأحد 16 فبراير 2020

تنفست جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الصعداء بعودة مهاجم الفريق الكاميروني لياندر تاوامبا للتدريبات الجماعية من جديد خاصةً وأن الفريق يستعد للمشاركة في الكثير من الإستحقاقات القادمة والهامة .

وينتظر الفريق السعودي موقعه مهمة ضد الدحيل القطري في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم للعام الجاري 2020 .

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وتعافى تاوامبا من الإصابة بصورة كاملة وهي التي لحقت به خلال مباراة النصر في المباراة التي جمعتهما لحساب بطولة كأس السوبر السعودي في شهر يناير الماضي .

وستكون الجماهير في غاية السعادة بعوده الأسد الكاميروني لقيادة هجوم السكري من جديد خاصةً أن الجميع يعول عليه كثيراً لدك شباك المنافسين .

ويخوض التعاون الإختبار الآسيوي الثاني له مساء الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله ببريده بعد الفوز في الجولة الاولى على الشارقة الإماراتي .

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