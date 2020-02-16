الامارات | مفاجأة.. ليفربول قد يفوز بلقبين للدوري الإنجليزي في الموسم الحالي

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. ليفربول قد يفوز بلقبين للدوري الإنجليزي في الموسم الحالي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مفاجأة مدوية حول مانشستر سيتي في ظل تداعيات العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الفريق الإنجليزي.
وأوضحت: أن العقوبات التي فرضت على مانشستر سيتي قد تدفع الاتحاد الإنجليزي إلى تجريد مانشستر سيتي من لقب الدوري الذي حصل عليه موسم 2013-2014.
وأشارت إلى أن سحب اللقب سيتم عن طريق خصم نقاط بأثر رجعي مما سيجعل الفريق الوصيف هو البطل، وهو ليفربول بعد حصول "السيتي" على 86 نقطة وليفربول على 84 نقطة.
يذكر أن ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 76 نقطة بفارق كبير عن الوصيف مانشستر سيتي الذي يمتلك في رصيده 51 نقطة.
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