الامارات | محمد رمضان يثير الجدل بمشاركته في قمة السوبر المصري بالإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يثير الجدل بمشاركته في قمة السوبر المصري بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد الفنان المصري محمد رمضان لإثارة الجدل في الشارع المصري بعدما نشر على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، بوست خاص بالترويج للحفل الذي سيقام في مباراة السوبر المصري الذي سيجمع الأهلي والزمالك الخميس المقبل في أبوظبي، حيث قام بعد ذلك بحذف البوست الخاص بالترويج عقب الأزمة التي حدثت معه مؤخراً والخاصة بمشكلة الطيار المصري أشرف أبو اليسر.

ولم تعلن الشركة المنظمة للمباراة أو الجانب الإماراتي عن وجود أي حفل في المباراة بالرغم من نشر الفنان محمد رمضان لبوست يوم 29 يناير الماضي قال فيه:" بإذن الله معادنا يوم 20 فبراير في أبو ظبي ستاد محمد بن زايد حفل افتتاح كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. ثقة في الله أقوى سوبر"، وهو ما أثار التكهنات عن إلغاء الحفل.

وجاء حذف رمضان لمنشور مشاركته فى السوبر المصري، بعد حذفه للبوست الذى أثار غضب الجماهير بشكل كبير و الذى ظهر به داخل غرفة العمليات متهكما علي الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، والذى أدي إلي تدشين الجماهير لحملات مقاطعته والتى تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي.

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وفي تصريح صحافي قال المتحدث باسم الشركة المسئولة عن تنظيم مباراة السوبر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حسام صالح، في دولة الإمارات العربية الشقيقة، “مسئولية الشركة تتمثل فى التفاصيل الخاصة بدخول اللاعبين والنقل الأرضي والفضائي للمباراة هي مسئولية الشركة بشكل مباشر.

وأضاف صالح أن الأمور الخاصة بإقامة حفل قبل المباراة أو بعد المباراة أو حتى احتفالية بحضور اللاعبين بدولة الإمارات هى أمور تخص الجانب الإماراتي، وليس للشركة أي علاقة بها، وأشار أنه لا يعلم أي شيء عن حفل الفنان محمد رمضان، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الشركة مسئولة عن تنظيم مباراة السوبر لثلاث سنوات متتالية، ولم ننظم أي حفلات في أي مباراة منها من قبل.



وقال المتحدث الرسمي: “الشركة تستلم ملعب المباراة وتبدأ مسئوليتها في إدارته قبل المباراة، ثم تعيده إلى المسئولين الإماراتيين مرة أخرى عقب المباراة، وما دون ذلك ليس للشركة أي مسئوليات أخرى.



