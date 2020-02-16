شكرا لقرائتكم خبر عن مدربون مُعمِّرون فى الكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرار فنى داخل صفوف فريق الإنتاج الحربى، باستمرار المخضرم مختار مختار على رأس الجهاز الفنى للفريق للموسم الثالث على التوالى، فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تضرب أندية الكرة المصرية من تغيير الأجهزة الفنية بشكل مستمر فى السنوات الأخيرة.

ويعتبر مختار ثانى أكبر مدربى الدورى المصرى فى الموسم الجارى وهو أبرز المعمرين مع أنديتهم من بين جميع مدربى المسابقة هذا الموسم، حيث تولى مهمته مع فريق العجلات الحربية فى مارس من عام 2017 وحتى الآن، كما عمل مختار الذى يعشق الاستقرار مديراً فنياً لبتروجت على مدار 5 مواسم متتالية ما بين موسمى 2004-2005 وحتى 2009-2010.

كما شهدت السنوات الماضية عددا من المدربين المعمرين الذين استمروا فى مناصبهم على مدار عدة مواسم أبرزهم حسام حسن فى ولايته الأخيرة للمصرى البورسعيدى والتى دامت لـ3 مواسم، وعلاء عبدالعال الذى يقضى عامه الثالث فى تدريب نادى الداخلية.

كان علاء عبدالعال قد استمر مديراً فنياً للداخلية لمدة 9 سنوات فى الدورى الممتاز بدايةً من موسم 2008 وحتى 2017، بخوضه تجربة تدريبية قصيرة مع إنبى ثم العودة بعدها لمنصبه المعتاد فى القيادة الفنية للفريق.

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كذلك طارق العشرى، المدير الفنى الحالى لفريق حرس الحدود، والذى يقود الفريق للموسم الثانى على التوالى، كان له صولات وجولات على مدار 7 مواسم متتالية مع الحرس فى الفترة من موسمى 2005- 2006 حتى 2011-2012.

أما الرقم القياسى للمدربين المعمرين فى مصر فهو من نصيب صلاح الناهى الذى ارتبط اسمه باسم الكروم السكندرى على مدار 24 عاماً متتالياً بواقع 8 مواسم منها بالممتاز و16 موسماً بدورى الدرجة الأولى، حيث لعب الناهى لصفوف الكروم والزمالك فى السبعينيات واستمر مدرباً للفريق السكندرى منذ موسم 1984 وحتى عام 2008 محققاً رقماً فريداً بين جميع مدربى الكرة المصرية.

ولا نغفل ذكر أحمد شعبان، المدير الفنى القدير لفريق البنك الأهلى، أحد أندية دورى الدرجة الثانية والذى استمر فى منصبه لمدة 18 عاماً وبالتحديد منذ مطلع الألفية الجارية وحتى موسم 2018، والمدير الفنى لمركز شباب الأميرية خالد سعد الذى قاد الفريق فنياً خلال 21 موسماً متتالياً دون انقطاع كواحد من أكثر المعمرين بين أندية المظاليم.

المعلم حسن شحاتة كانت ولايته التاريخية لمنتخب مصر فى الفترة من 2004 وحتى 2011 واحدة من أطول فترات المدربين الذى تولوا قيادة منتخب أحفاد الفراعنة، حيث حقق شحاتة ما لم يحققه أحد من إنجازات فريدة للكرة المصرية على مدار 7 سنوات.

وفى الأربعينيات والخمسينيات من العام الماضى بزغ نجم عبدالرحمن فوزى، صاحب أول أهداف منتخب مصر عبر تاريخ مشاركاته بالمونديال فى نسخة 1934 بإيطاليا، حيث قاد نجم المصرى والزمالك السابق، مهمة تدريب الفريق الأبيض على مدار 9 سنوات متتالية وبالتحديد بين عامى 1947 و1956.

والقائمة تطول لتشهد 5 مواسم مميزة للراحل طه بصرى مع إنبى منذ صعوده للدورى الممتاز وحتى نهاية عام 2006، كذلك النجم جمال عبدالحميد الذى قاد فريق السكة الحديد فى 5 مواسم بدايةً من 2011 وحتى 2016.