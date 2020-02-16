شكرا لقرائتكم خبر عن في غياب رونالدو.. يوفنتوس يفوز على بريشيا بثنائية نظيفة ويتصدر الدوري مؤقتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انفرد يوفنتوس بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم (مؤقتًا)، بعدما حقق فوزا ثمينا 2- صفر على ضيفه بريشيا، اليوم، الأحد، في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وارتفع رصيد يوفنتوس، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بخسارته المفاجئة 1- 2 أمام مضيفه فيرونا، إلى 57 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه إنتر، الذي يحل ضيفا على لاتسيو في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد بريشيا، الذي تلقى خسارته السادسة عشرة في البطولة هذا الموسم مقابل أربعة انتصارات وأربعة تعادلات، عند 16 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وافتتح الأرجنتيني باولو ديبالا التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 39، قبل أن يضيف الكولومبي خوان كوادرادو الهدف الثاني في الدقيقة 75.

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ولعب بريشيا بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 37، عقب حصول لاعبه الفرنسي فلوريان أيي على الإنذار الثاني.

وبينما غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس في اللقاء بسبب رغبته في الحصول على راحة، قبل أن يستأنف الفريق الإيطالي مسيرته في بطولة دوري أبطال أوروبا، شهدت المباراة عودة جيورجيو كيلليني قائد الفريق للملاعب من جديد، عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن يوفنتوس لفترة طويلة.

وخيم التعادل السلبي على لقاء أودينيزي وضيفه فيرونا التي جرت في وقت سابق.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر، كما رفع فيرونا رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس.