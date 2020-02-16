شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن إخلاء سبيل مشجعي الزمالك من نيابة النزهة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر أحمد مصلح، مدير نيابة النزهة، إخلاء سبيل المشجعين عمرو أحمد عبدالحافظ ومحمود يحيى، من سرايا النيابة، وذلك تحت إشراف المستشار أحمد عز، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، بحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك.
كان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أوفد عددا من المحامين برئاسة محمود خالد، مدير الشؤون القانونية للنادي لمتابعة ملف القضية.
ووفقًا للموقع الرسمي لنادي الزمالك، وجه أهالي المشجعين كل الشكر لرئيس النادي على مساندته ودعمه حتى إخلاء سبيلهم.
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