شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يخطف فوزًا مثيرًا من أستون فيلا بمشاركة تريزيجيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق توتنهام هوتسبير فوزاً مثيراً وقاتلاً على أستون فيلا بنتيجة 3-2 في إطار مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرضية ملعب «فيلا بارك».

ورفع فريق توتنهام رصيده بعد هذا الانتصار 40 نقطة في المركز الخامس في سلم الترتيب، في حين تجمد أستون فيلا رصيده عند 25 نقطة في المركز السابع عشر مؤقتاً.

وسجل أستون فيلا هدف التقدم عن طريق، توبي الديرفيريلد بالخطأ في مرماه بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها توبي الديرفيريلد في شباك لوريس في الدقيقة 9.

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وفي الدقيقة 27، سجل توتنهام هدف التعادل عن طريق، توبي الديرفيريلد، بعد ركنية لتصل الكرة إلى توبي الذي أطلق تسديدة رائعة في سقف مرمى الحارس رينا.

وتحصل توتنهام على ركلة جزاء بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، إنبرى لها هيونج مين سون وسددها، لكن بيبي رينا تصدى لها ثم تابعها الكوري الجنوبي في الشباك مسجلاً هدف ثاني.

وفي الشوط الثاني، سجل أستون فيلا هدف التعادل عن طريق، بيورن انجلز في الدقيقة 53 بعد ركنية حولها بيورن انجلز برأسية في شباك الحارس لوريس.

وفي الدقيقة 90+3 سجل توتنهام هدف الفوز عن طريق، هيونج مين سون بعد خطأ من مدافع أستون فيلا لتصل الكرة إلى سون الذي دخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في الشباك.