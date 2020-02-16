شكرا لقرائتكم خبر عن رضوان جيد يدير الزمالك والترجي بربع نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إسناد مهمة إدارة مباراة الزمالك والترجي التونسي، في المباراة التي تجمع الفريقين في ذهاب دور الثمانية «ربع النهائي» لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 28 فبراير الجاري، إلى طاقم تحكيم مغربي بقيادة رضوان جيد.
ويعاون «جيد» لحسن أزجاو ومصطفى أكيركاد، وعادل زوراك حكمًا رابعًا.
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