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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهلال يختتم تحضيراته لمواجهة شباب أهلي دبي في البطولة الآسيوية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عصر اليوم الأحد، تحضيراته الميدانية لمواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي يوم غدٍ الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وتركزت الحصة التدريبية التي قادها المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، على الجوانب التكتيكية، ونفذ اللاعبون عددًّا من الجمل الفنية التي سيتم تطبيقها في لقاء الغد.
وخاض اللاعبون مناورة على مساحة الملعب بالكامل، تم خلالها تطبيق العديد من الجمل التكتيكية، وقد حرص رئيس مجلس إدارة النادي، فهد بن نافل، على متابعة التدريبات.
وتغلب الهلال -حامل اللقب- على نظيره شهر خودرو الإيراني بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما الأسبوع الماضي ضمن مواجهات الجولة الأولى من البطولة الآسيوية.
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