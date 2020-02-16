الإسماعيلي يغلب الرجاء بذهاب نصف نهائي البطولة العربية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
تغلب الإسماعيلي المصري على ضيفه الرجاء الرياضي المغربي بهدف للاشيء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على إستاد الإسماعيلية ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم.
وغابت الأهداف عن الشوط الأول من اللقاء رغم محاولات الطرفين التي لم تنجح بهز شباك الخصم لينتهي نصف المباراة الأول بالتعادل السلبي.
وسجل فخر الدين بن يوسف هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 51 من ركلة جزاء بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو المساعد لتأكيد قرار الحكم العماني أحمد الكاف بعد إحتساب لمسة يد داخل منطقة الجزاء لصالح الفريق المصري ونجح أصحاب الأرض بالحفاظ على تقدمهم حتى نهاية المباراة.
وستقام مباراة الإياب بين الفريقين الأحد 15 آذار المقبل على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في المغرب.
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