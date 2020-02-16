فلامنغو يحقق لقب السوبر البرازيلي على حساب اتلتيكو بارانينسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020 تمكن فريق ​فلامنغو​ من تحقيق لقبه الأول في العام 2020 بعد الفوز بنتيجة 3-0 على ​أتلتيكو بارانينسي​ في كأس السوبر البرازيلي بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس.

وأحرز ثنائي الهجوم برونو هنريك وغابرييل باربوسا "غابيغول" هدفين في الدقيقتين 15 و29 ليتقدم فريق فلامنغو بنتيجة 2-0 في الشوط الأول. واختتم جيورجيان دي أريسكايتا القادم من أوروغواي الثلاثية في منتصف الشوط الثاني. ونال فلامنغو لقب الدوري وكأس ليبرتادوريس في تشرين الثاني الماضي ويخوض نهائي كأس غوانابارا في ولاية ريو دي جانيرو الأسبوع المقبل.

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