طاقم تحكيم بحريني لإدارة مباراة العين الإماراتي والنصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

أوكل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لطاقم تحكيم بحريني، إدارة مباراة العين الإماراتي وضيفه النصر السعودي، مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.



ويقود المباراة نواف عبد الله شكر الله، حكما للساحة، ويعاونه على الخطوط، محمد جعفر، الحكم المساعد الأول، وعبد الله صالح، الحكم المساعد الثاني، ومعهم عمار إبراهيم، حكما رابعا.

وتلقى العين خسارة ثقيلة برباعية نظيفة من ضيفه سباهان الإيراني، في الجولة الأولى، فيما تعادل النصر مع السد القطري 2-2، ليتذيل العين ترتيب المجموعة دون نقاط.