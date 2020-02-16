شكرا لقرائتكم قراء "الخليج 365" يرشحون محمد صلاح للتتويج بهداف الدورى الإنجليزى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رشح 70 % من قراء موقع الخليج 365 تتويج الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى بلقب هدف "البريميرليج" بينما توقع 30 % إخفاق الفرعون في الظفر باللقب للموسم الثالث على التوالي.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف عند 14 هدفا في 26 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا احتل بهم المركز الرابع.

وينتظر ليفربول خلال المباريات المتبقية من بطولة الدوري الإنجليزي كسر رقم المان سيتي الخاص بأكثر الفرق تحقيقاً للنقاط في الدوري الأشهر بالعالم بعدما استطاع فريق جوارديولا الوصول إلى النقطة 100 في الموسم قبل الماضي.