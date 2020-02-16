شكرا لقرائتكم "خماسية الجبلاية" ترفض إيقاف الدورى فى أبريل ومايو بسبب المنتخبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، بشكل قاطع توقف الدوري خلال شهرى إبريل ومايو المقبلين لإقامة معسكرات للمنتخبين الأول أو الأوليمبي لمدة 3 أيام خارج الأجندة الدولية ، خاصة وأن اللجنة ترغب في انهاء الدوري في شهر يونيو المقبل.

وكشف مصدر باللجنة الخماسية أنه في حالة صعود الاهلي أو الزمالك للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا سيتم تأجيل عدد كبير من المباريات لهما ونفس الامر لبيراميدز والمصري في الكونفدرالية ، في الوقت الذي ترغب فيه اللجنة في انهاء المسابقة في يونيو المقبل لذا لا مجال لتوقف الدوري في غير الاجندة الدولية.

قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة و التأهل للاوليمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير الجاري بإستاد محمد بن زايد بالإمارات.

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ويتواجد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب في الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كلًا من معتمد جمال المدرب العام و وائل رياض و محمد شوقى مدربي الفريق للمشاركة في ودية قدامي الأهلي و الزمالك يوم الأربعاء على هامش مباراة السوبر المصري ، وسيتم تكريمهم قبل إنطلاق اللقاء بدقائق.

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب انطلاق معسكر المنتخب يوم 20 مارس المقبل فى إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2020.

تلقى المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب عرضا لخوض دورة ودية دولية فى دبى بالإمارات خلال فترة التوقف الدولية المحدد لها شهر مارس المقبل، وتحديدا فى الفترة من 23 حتى 31 من نفس الشهر، بمشاركة منتخبات تأهلت بالفعل لأولمبياد طوكيو 2020 ويعكف المدير الفني حاليا علي دراسة العرض قبل البت فيه بشكل نهائى خاصة وانه يمتلك عروضا لمواجهة اليابان وكوريا الجنوبية ورومانيا وديا في نفس التوقيت .