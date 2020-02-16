شكرا لقرائتكم طارق السعيد: أتمنى تتويج الزمالك بلقب السوبر المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى طارق السعيد نجم الأهلى والزمالك الأسبق تتويج بالفريق الأبيض بلقب السوبر على حساب المارد الأحمر في المباراة التي ستجمع الفريقين الخميس المقبل على محمد بن زايد بمدينة أبوظبي فى الإمارات.

قال السعيد في تصريحات لـ"الخليج 365" إن مباراة الأهلى والزمالك خارج التوقعات وستكون صعبة على الفريقين وليس سهلا ترجيح كفة فريق على أخر.

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أضاف السعيد أن فريقى الزمالك في أحسن حالاتهم الفنية فالأبيض منتشى بالتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الترجى التونسى بينما المارد الأحمر حقق العلامة الكاملة في الدورى المصرى ولم يخسر أي مباراة.

يُدير الحكم النرويجى سيفين أودفار موين، مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها الخميس المقبل، بكأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي فى الإمارات، ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".