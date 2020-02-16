شكرا لقرائتكم مازن بهكلي سعيد بقيادة أهلي جدة أمام الاستقلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مازن بهكلي مدرب أهلي جدة المكلف عن سعادته بتولي تدريب الفريق في مباراة استقلال طهران ضمن مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم الاثنين، والتي ستقام في الكويت.

وسيتولى بهكلي تدريب الفريق خلفاً لكريستيان غروس الذي لم يغادر مع البعثة إلى الكويت، رغم أن النادي لم يصدر قرار إقالة المدرب السويسري بشكل رسمي بعد يومين من خسارة الفريق دورياً أمام الوحدة بهدفين دون مقابل.

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وقال بهكلي في المؤتمر الصحافي: أشكر الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم ورئيس النادي عبدالإله مؤمنة ونائبه ياسر المحروس على ثقتهم بي في تدريب الفريق بمباراة استقلال طهران بدوري أبطال آسيا.

وزاد: لدينا ضغط مباريات في كافة البطولات التي نشارك فيها خلال الشهر الجاري، ونتمنى أن نحقق نقاط المباراة، كما أن الثنائي عمر السومة ويوسف بلايلي سيدعمان الفريق أمام استقلال طهران، وهذه إضافة كبيرة لنا.

وختم مازن حديثه قائلاً: أغلب الإصابات التي يعاني منها لاعبي الفريق هي عضلية أو مرتبطة بالإرهاق، فنوح الموسى تعرض إلى إصابة في العضلة الضامة، وهو ذات الحال بالنسبة لسعيد المولد الذي يخضع إلى برنامج تأهيلي في جدة.