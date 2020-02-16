شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعبر الرجاء بهدف في البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص الإسماعيلي المصري فوزا صعبا 1 - صفر من ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأحد في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأندية العربية لكرة القدم (كأس الملك محمد السادس).

وأحرز المحترف التونسي فخرالدين بن يوسف هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، ليتأجل حسم التأهل للمباراة النهائية إلى لقاء الإياب الذي سيقام بملعب (محمد الخامس) في مدينة الدار البيضاء المغربية الشهر المقبل.

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ويكفي الإسماعيلي التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد شريطة نجاحه في هز الشباك خلال مباراة العودة من أجل التأهل للنهائي ومواصلة حلمه في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، بات يتعين على الرجاء الفوز بفارق هدفين على نظيره المصري إذا أراد الصعود للنهائي.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في النهائي مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين اتحاد جدة السعودي ومواطنه الشباب.