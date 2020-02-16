شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يستعيد صدارة الدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب فوزه السهل 4 - 1 على ضيفه كولون اليوم الأحد في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد بايرن، الذي عاد لطريق الانتصارات مجددا عقب تعادله بدون أهداف مع ضيفه لايبزج في المرحلة الماضية، إلى 46 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه لايبزج.

في المقابل، تجمد رصيد كولون عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

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وافتتح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبايرن، حامل لقب المسابقة في المواسم السبعة الأخيرة، في الدقيقة الثالثة، ليعزز صدارته لقائمة هدافي بوندسليجا في الموسم الحالي بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 23 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف أمام أقرب ملاحقيه تيمو فيرنر مهاجم لايبزج.

وأضاف الفرنسي كينجسلي كومان وسيرج جنابري الهدفين الثاني والثالث لبايرن في الدقيقتين الخامسة و12، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 3 - صفر.

وفي الشوط الثاني، أضاف جنابري الهدف الرابع لبايرن وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 66، فيما تكفل مارك أليكسندر أوث بإحراز هدف كولون الوحيد في الدقيقة 70.