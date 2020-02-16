شكرا لقرائتكم هدف سون القاتل يقرّب توتنهام من مقاعد "الأبطال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز سون هيونغ-مين هدفا في الوقت بدل الضائع، بعد خطأ دفاعي فادح، ليقود توتنهام هوتسبير للفوز 3-2 على أستون فيلا والتقدم إلى المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد، ليبلغ الكوري الجنوبي الهدف رقم 50 له في تاريخ مشاركاته بالمسابقة.

وتقدم أستون فيلا صاحب الأرض بهدف عندما أرسل أنور الغازي كرة عرضية حولها المدافع توبي ألدرفيريلد بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة التاسعة لكن المدافع البلجيكي أصلح الخطأ عندما أدرك التعادل لتوتنهام بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء أستون فيلا.

وتدخل حكم الفيديو المساعد لاحتساب ركلة جزاء لتوتنهام بسبب وجود خطأ من المدافع بيورن إنغلز، ضد ستيفن بيرغفاين وسدد سون الركلة ضعيفة وأنقذها الحارس بيبي رينا لكن اللاعب الكوري الجنوبي تابع الكرة بسرعة ومنح التقدم لتوتنهام قبل الاستراحة.

ونجح المدافع إنغلز في إصلاح الخطأ السابق وقابل ركلة ركنية من جاك غريليش ليدرك التعادل 2-2 بضربة رأس لكنه عاد وارتكب خطأ آخر عندما أخفق في إبعاد كرة سهلة ليسمح لسون بالانفراد بالمرمى وتسجيل هدف الانتصار للفريق الزائر.