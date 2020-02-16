على مساحة 50 فدان.. الأهلي يسلم الهيئة الهندسية أرض التجمع لبدء أعمال التشييد بالفرع الرابع.. والخطيب ووزير الرياضة يضعان حجر الأساس

سلَّم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اليوم الأحد، الهيئة للهندسية للقوات المسلحة؛ أرض فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس، للبدء في إنشاء الفرع الرابع، وذلك في حضور اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللذين حضرا مراسم وضع حجر الأساس لفرع النادي الجديد بالتجمع الخامس.

وكان الأهلي قد انتهى من المخطط العام لفرع التجمع وفق أفضل التصميمات الهندسية التي تلبي كل الاحتياجات لخدمة أعضاء الأهلي، على أن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأولى، التي تنتهي في غضون عام من الآن. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

ووضع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى جانب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عصر اليوم الأحد، حجر أساس فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة، وبحضور العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، وخالد الدرندلي، أمين الصندوق، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأعرب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بوضع حجر أساس فرع جديد لنادي القرن، مشيرا إلى أن الفرع الجديد يعد إضافة قوية للمنشآت الرياضية المصرية، وسيسهم بلا شك في إعداد أجيال من الأبطال الرياضيين ترفع علم مصر في مختلف المحافل الرياضية.

من جانبه، أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، سعادته بحضور وزير الشباب والرياضة لوضع حجر أساس فرع جديد للنادي الأهلي، مؤكدا أن وزير الشباب والرياضة داعم للمنشآت الرياضية الجديدة.

وأضاف الخطيب أن الفرع الجديد سيكون إضافة قوية للنادي الأهلي وأعضائه؛ للحفاظ على قيمه ومبادئه وأخلاقه التي طالما عرف بها.

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ويعتبر فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة رابع فروع النادي بعد فرع الجزيرة، وفرع مدينة نصر، وفرع الشيخ زايد، وصمم النادي الأهلي فرع النادي بالتجمع الخامس بمخطط عام، وفق أفضل التصميمات الهندسية، التي من خلالها تُلبى كل الاحتياجات الخاصة بخدمة الأعضاء، وينتهي تنفيذ الفرع في غضون عام من الآن.

وتقدر المساحة الإجمالية لفرع الأهلي بالقاهرة الجديدة بما يقارب 50 فدانا، ويشمل عدد 2 ملعب كرة قدم قانوني كبير، 4 ملاعب خماسية، 4 ملاعب كرة يد، 4 ملاعب للكرة الطائرة، 4 ملاعب لكرة السلة، 6 ملاعب تنس أرضي، ومجمع حمامات سباحة تحتوي على حمام سباحة أوليمبي، وحمام غطس، صالة مغطاه، بالإضافة إلى مبنى للإسكواش، وحدائق للأعضاء، ومنطقة لألعاب الأطفال.