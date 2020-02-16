ليون يواصل نزيف النقاط في الدوري الفرنسي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







واصل ليون نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه ستراسبورغ 1-1 الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان ليون البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي البوركينابي برتران تراوري في الدقيقة 21، لكن ستراسبورغ نجح في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين بواسطة العاجي كيفن زوهي.

وأنقذ القائم الأيمن ليون من هدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة برده تسديدتين لكيني لالا اثر تمريرة من المدافع الصربي ستيفان متروفيتش (87)، ودميتري لينارد من زاوية صعبة اثر ركلة حرة مباشرة (90+3).

وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها ليون في تحقيق الفوز، حيث مني بخسارتين وسقط في فخ التعادل مثلها فأهدر فرصة اللحاق بستراسبورغ الى المركز السابع مكتفيا بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 34 نقطة في المركز العاشر.

وبات ليون مهددا بالتراجع إلى المركز الثاني عشر في حال فوز رينس على ضيفه رين لاحقا.

Advertisements

وفشل ليون في استغلال معنويات لاعبيه العالية عقب الفوز على مرسيليا 1-صفر الأربعاء وبلوغه الدور نصف النهائي لمسابقة كأس فرنسا.

وجاء التعثر قبل 10 أيام على استضافته يوفنتوس الإيطالي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، تساوى ستراسبورغ الذي دخل المباراة منتشيا بانتصارين متتاليين على تولوز ورينس، نقاطا مع مونبلييه السادس والذي خسر امام موناكو صفر-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

ويلعب لاحقا أيضا بريست مع سانت اتيان، وليل مع مرسيليا.