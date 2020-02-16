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مصر تحصد 8 ميداليات ببطولة إفريقيا للريشة الطاترة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد منتخب مصر للريشة الطائرة ، على 8 ميداليات خلال مشاركتها في بطولة إفريقيا للكبار والمقامة على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.

 

وجاءت ميداليات "الفراعنة" كالتالي:

 

3 ذهبيات عن طريق ذهبية لزوجي السيدات المكون من "هادية حسني وضحى هاني"، وذهبية الزوجي المختلط والمكون من "أدهم حاتم وضحى هاني" إضافة إلى ذهبية فريق السيدات.

 

كما حصل منتخبنا الوطني على 5 برونزيات وجاءت كالتالي: برونزية فردي رجال عن طريق أدهم الجمال، وبرونزيتي فردي السيدات وكانت من نصيب هادية حسني وضحى هاني، وبرونزية للزوجي المختلط والمكون من "أحمد صلاح وهادية حسني" وأخيرًا برونزية فرق الرجال.

 

حضر مراسم تسليم الميداليات، توكيبانا باو رئيس الاتحاد الإفريقي للريشة الطائرة، وساهير إيدو سكرتير عام الاتحاد الإفريقي للعبة، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة.

 

وشهدت البطولة القارية مشاركة 14 دولة وهم "مصر والجزائر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا ونيجيريا ومورشيوس وسيراليون وزامبيا وزيمباوبوي والكونغو الديمقراطية والكاميرون وأوعندا وبتسوانا".

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منتخب مصر للريشة الطائرة

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منتخب الريشة الطائرة

 

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منتخب الريشة الطائرة

 

 

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منتخب الريشة الطائرة

 

 

 

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