شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطر الكاف بمواجهة الترجى فى ستاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك إن مجلس ادارة نادي الزمالك أخطر مسؤولو الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، بخوض مباراة الترجي التونسي، المقرر لها يوم 28 فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا، باستاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع.

وأوضح المصدر ذاته إن الزمالك حصل على موافقة لخوض المباراة أمام الترجي التونسي على استاد القاهرة وزيادة الجماهير الى 30 الف مشجع، في ظل أهمية المباراة وكان الاتحاد الافريقي ارسل خطابا من قبل إلى الزمالك يفيد بمواجهة الترجي التونسي يوم 28 على استاد السلام قبل أن يحصل الزمالك على الموافقة بخوض المباراة على ستاد القاهرة.

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