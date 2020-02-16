شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز البدري يجتمع لمناقشة أسماء معسكر مارس استعدادًا لتوجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري، في اجتماعه اليوم، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، احتياجات المنتخب خلال المرحلة المقبلة وتدوين كافه الملاحظات الخاصة بحالات كل اللاعبين المحليين والمحترفين بعد عمل حصر مبدئي للعناصر المرشحة للانضمام لمعسكر مارس المقبل.

يأتي ذلك على ضوء المتابعة الشاملة لجميع المباريات والتي يحضر أغلبها الجهاز الفني.

تواجد في الاجتماع محمد بركات مدير المنتخب وأعضاء الجهاز الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر.

وناقش حسام البدري المدير الفني مع أعضاء جهازه الفني خطة مواصلة متابعة اللاعبين خلال المرحلة المقبلة علي أمل الوصول لافضل العناصر للدخول في معسكر مباراتي توجو في الجولتين القادمتين ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

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كما ناقش المدير الفني مع محمد بركات كافه الأمور الإدارية الخاصة بمعسكر الإقامة وملعب المباراة وبرنامج سفر المنتخب الي توجو للاطمئنان علي سير كافة الترتيبات.

وتقام مباراتا منتخب مصر الأول أمام توجو في الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل، والتي يدخلهما الفراعنة بطموحات كبيرة لاقتناص النقاط الست وتحسين وضعية الفراعنة بالمجموعة التي يحتل فيها منتخبنا المركز الثالث برصيد نقطتين.

ورفض حسام البدري إقامة مباريات ودية قبل مواجهتي توجو، حيث يخشى البدري تعرض اللاعبين للإصابات والاجهاد نظرا لضغط مبارياتهم سواء اللاعبين المحليين المجهدين من المسابقة المحلية والأفريقية، أو المحترفين الذين يخوضون جولات طاحنة سواء كانت للمنافسة على اللقب أو تفادي الهبوط في دورياتهم.

وكان المنتخب الوطني قد تعادل في أول لقاءين أمام كينيا بهدف لكل فريق، وأمام جزر القمر بدون أهداف في إطار منافسات المجموعة السابعة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، خلف جرز القمر المتصدر بـ 4 نقاط وكينيا الثاني بنقطتين، ويتذيل الترتيب توجو بنقطة وحيدة.