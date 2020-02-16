شكرا لقرائتكم خبر عن حكم سوبر الأهلى والزمالك.. مسعف نرويجي شهير بالبطاقات الصفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يُدير الحكم النرويجى سيفين أودفار موين، مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها الخميس المقبل، بكأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي فى الإمارات، ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

أودفار "شهير" بالبطاقات الصفراء

ويشتهر النرويجى أودفار صاحب الـ41 عام، بكثرة إشهار البطاقات الصفراء حيث أشهر 1212 بطاقة صفراء خلال ظهوره فى 447 مباراة لذا يعد إشهاره للإنذار الأصفر قائم بقوة فى أي مباراة بينما أشهر الإنذار الأحمر المباشر 35 مرة فقط وأشهر إنذار أحمر بعد إشهار إنذارين فى 27 مُناسبة.

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أدوفار يدير 6 مباريات هذا الموسم فى الدورى السعودى

وأدار الحكم النرويجى، 6 مباريات هذا الموسم فى الدورى السعودى وأشهر البطاقات الصفراء خلالهم 18 مرة وأشهر إنذار أحمر وحيد فى تلك المباريات حيث أدار مباراة اتحاد جدة السعودى والرائد في 23 أغسطس من عام 2019 كما أدار لقاء النصر والحزم في 20 سبتمبر 2019 وأدار مباراة الاتفاق مع العدالة في 24 أكتوبر 2019 وخاض بعد ذلك لقاء الحزم مع أبها في 12 ديسمبر 2019 وأدار أيضاً لقاء الفيحاء واتحاد جدة يوم 19 ديسمبر ثم أدار مؤخراً مواجهة الشباب مع الهلال وذلك يوم 25 من شهر يناير الماضى.

أودفار.. والقمة ليست الأولى

وبدأ أودفار الذى يعمل فى خدمات الطوارئ "الإسعاف" مسيرته التحكيمية عام 1995 وجاءت أول مباراة له بالدوري الممتاز النرويجي عام 2003 فيما تعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في عام 2015 ضمن مباراة العودة لدور الـ8، أحد أشهر مباريات الحكم النرويجي، والتي شهدت تحقيق برشلونة لـ"ريمونتادا" رغم الهزيمة في الذهاب بثلاثية نظيفة، بالإضافة إلى مواجهتي بايرن ميونخ وأرسنال 2013 و2014.

وأدار الحكم النرويجى من قبل مباراة الاهلي والزمالك في الدور الثاني من موسم 2015 / 2016 والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف كما أدار لقاء الأهلى والمصرى فى نهائى كأس مصر فى 2017 والذى انتهى بفوز الأهلى بنتيجة 2 / 1.