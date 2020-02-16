شكرا لقرائتكم خبر عن فوز بنى سويف وسوهاج وبترول أسيوط بالجولة الـ15 للمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منافسات الجولة الخامسة عشر للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى عن فوز بنى سويف على الألومنيوم بهدف مقابل للاشئ ليرتفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثانى للمجموعة بفارق الأهداف عن البنك الأهلى المتصدر الذى سيخوض مباراته في نفس الجولة غدا أمام تليفونات بنى سويف ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 29 نقطة في المركز الثالث .

كما استطاع شبان قنا مواصلة مغامرته محققا الفوز خارج ملعبه على ديروط بهدفين نظيفين رافعا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع بينما استمر ديروط في المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط ، في الوقت الذى استطاع فيه سوهاج تحقيق فوز ثمين خارج ملعبه على الإعلاميين بثلاثة أهداف مقابل هدف رافعا رصيده إلى 19 نقطة ويرتقى للمركز السابع للمجموعة بينما تجمد رصيد الإعلاميين عند 18 نقطة في المركز الثامن

وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز بترول أسيوط على المنيا بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد المنيا عند 16 نقطة في المركز التاسع ويتعقد موقفه بجدول الترتيب ، كما حقق طهطا فوزه الأول بالمجموعة خارج ملعبه على الفيوم بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 7 نقاط ومازال في المركز الأخير للمجموعة ، بينما تجمد رصيد أبناء الفيوم عند 14 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب .