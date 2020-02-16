سيارة اسعاف تنقل أحد أفراد جماهير الإسماعيلي بعد هدف بن يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تعرض أحد أفراد جماهير النادي الإسماعيلي، للإغماء خلال مواجهة الفريق أمام الرجاء المغربي، بذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وجاء هدف الإسماعيلي في الدقيقة 52 من ركلة جزاء سددها اللاعب بن يوسف بنجاح، بعدما احتسب حكم الـ VAR ركلة الجزاء ضد الرجاء.

وبعد هدف بن يوسف، تعرض أحد الجماهير للإغماء، لتضطر سيارة الاسعاف المتواجدة ملعب الإسماعيلية لنقله على الفور إلى المستشفى، للإطمئنان على حالته الصحية.

ويحتاج الإسماعيلي وهو يلعب وسط جماهيره إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل أن يخوض لقاء العودة في المغرب.