بعد 6 أشهر من الإصابة بـ"الصليبي".. كليني يعود إلى الملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

ظهر المدافع الإيطالي جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس، مجددا صحبة فريقه بعد تعافيه من إصابة قطع الرباط الصليبي.

وشارك كيليني مع يوفنتوس أمام بريشيا في لقاء ضمن منافسات الدوري الإيطالي، بعدما كان قد غاب عن الملاعب لمدة 6 أشهر,

الإصابة بقطع في الرباط الصليبي التي تعرض لها يوم 31 أغسطس الماضي، حرمته من اللعب حتى عاد مجددا اليوم أمام بريشيا.

واحتاج صاحب الـ 35 عاما لـ 6 أشهر للتعافي من الإصابة، واعقبها خوضه تدريبات لمدة شهر قبل المشاركة مع يوفنتوس.