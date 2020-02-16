الشركة المنظمة للسوبر ترد.. هل تم إلغاء حفل محمد رمضان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف المتحدث الرسمي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حسام صالح، حقيقة إلغاء حفل الفنان محمد رمضان قبل مباراة السوبر المصري.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "محمد بن زايد" بدولة الإمارات قمة الأهلي والزمالك في السوبر المصري يوم الخميس المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للشركة المنظمة للسوبر، إن إقامة الحفل من عدمه يخص الجانب الإماراتي وليس للشركة أي علاقة بها.

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وأضاف :"لا أعلم أي شيء عن حفل الفنان محمد رمضان، دور الشركة يتمثل في التفاصيل الخاصة بدخول اللاعبين والنقبل الأرضي والفضائي".

وشدد صالح على أن دور شركته في تنظيم المباراة قبل بدايته، لافتًا إلى أن الشركة ليس لها أي مسئوليات أخرى.

جدير بالذكر أن الأهلي حامل لقب آخر نسخة بعد الفوز الذي تحقق على حساب الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في برج العرب بالاسكندرية.