مباشر.. الإسماعيلي 1 - 0 الرجاء.. البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي المغربي بذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والمقررة على ستاد الإسماعيلي.

ويبدأ الإسماعيلي بالتشكيل التالي: محمد مجدي، محمود البدري، إبراهيم أبو اليزيد، محمد هاشم، محمود "دونجا"، محمد بيومي، محمد صادق، محمد الشامي، هُمام طارق، فخر الدين بن يوسف.

ويلعب الشباب أمام اتحاد جدة السعوديان في نصف النهائي الآخر من البطولة العربية.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط من الرجاء، وكاد سفيان الرحيمي أن يتقدم مبكرًا في الدقيقة الثامنة بعد انفراده بالحارس إلا أن كرته مرت أعلى العارضة.

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ومن إحدى الكرات المرتدة، انطلق بن مالانجو في الدقيقة 32، في كرة من منتصف الملعب، إلا أن الحارس محمد مجدي خرج من مرماه ليبعد الكرة.

وفي الدقيقة الأخيرة سدد محمود البدري لاعب الإسماعيلي من بعيد ولكن كرته جاءت أعلى العارضة، قبل أن يحصل محمد صادق على ضربة حرة مباشرة سددها فخر الدين بن يوسف بعيدا عن المرمى، ليطلق الحكم بعدها صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نال الإسماعيلي ضربة جزاء بعد لمس حميد أحداد للكرة داخل منطقة الجزاء، ليسددها فخر الدين بن يوسف ليسجل الهدف الأول للدراويش.

وفي الدقيقة 62، تألق حارس الإسماعيلي لينقد كرة ارتدت مرتين بتألق من محمد مجدي قبل أن يطيح بها حميد أحداد أعلى العارضة.

وأحرز الإسماعيلي هدفا ثانيا في الدقيقة 69 عن طريق محمد الشامي، ألغاه الحكم بداعي التسلل.