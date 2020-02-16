موين حكم سوبر الأهلي والزمالك.. أدار قمة مصرية سابقة.. واستقر بالدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - الحكم النرويجي سفين أودفار موين، إسم لم يعد غريبًا على مسامع الجماهير المصرية، بعدما تم اختياره ليقود قمة مصرية للمرة الثالثة في غضون أقل من أربع سنوات، آخرها مواجهة السوبر المصري التي تحتضنها العاصمة الإماراتية أبو ظبي مساء الخميس المقبل.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اختيار موين لإدارة المواجهة التي تجمع الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز والزمالك حامل لقب كأس مصر، ويعاونه مواطناه ماجنوس لاندبرج وكيم توماس، فيما سيكون توري هانسن حكمًا رابعًا في المواجهة.

كما أعلن الاتحاد المصري أن الحكم الكرواتي جوران جابريلو سيتولى قيادة غرفة حكم الفيديو المساعد "VAR" ويعاونه مواطنه ميرو جرجيتش.

ولا يعد موين أحد حكام الصفوة في القارة الأوروبية، حيث لم يظهر في منافسات الأدوار الرئيسية لدوري أبطال أوروبا منذ موسم 2015/2016، واقتصر ظهوره في الموسم الحالي على مواجهة وحيدة، جمعت كاراباخ الأذربيجاني ودوندالك الأيرلندي في الدور التمهيدي الثاني.

وقاد موين مواجهة سابقة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز بموسم 2015/2016 وانتهت بالتعادل السلبي، وشهدت إشهار موين سبع بطاقات صفراء، بينها أربع بطاقة للزمالك، فيما نال لاعبو الأهلي ثلاث بطاقات.

وفي ستاد برج العرب أيضًا، أدار موين مواجهة نهائي كأس مصر في موسم 2016/2017 والتي جمعت فريقي الأهلي والمصري، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، بعدما امتدت لوقت إضافي، وأشهر الحكم النرويجي ثلاث بطاقات صفراء فقط في تلك المباراة، بينها اثنتان للاعبي المصري.

وكان موسم 2015/2016 هو الأبرز في مسيرة موين البالغ من العمر 41 عامًا على الصعيد الأوروبي، حيث أدار أربع مواجهات في دوري أبطال أوروبا، بينها اثنتان في دور المجموعات، فاز زينيت سان بطرسبرج الروسي على بنفيكا البرتغالي بثنائية نظيفة، قبل فوز تشيلسي الإنجليزي على سبورتنج لشبونة البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الثانية.

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وفي دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في الموسم ذاته قاد موين مواجهة فاز بها آرسنال الإنجليزي على موناكو الفرنسي بثنائية نظيفة، وأدار في الدور ربع النهائي مواجهة فاز بها برشلونة الإسباني على باريس سان جيرمان الفرنسي بالنتيجة ذاتها.

وكانت كأس الأمم الأوروبية 2016 آخر بطولة كبرى للمنتخبات يظهر خلالها موين، وأدار مواجهتين في الدور الأول، فاز المنتخب الويلزي في الأولى على نظيره السلوفاكي بهدفين مقابل هدف، بينما فاز المنتخب البولندي في الثانية بهدف نظيف على نظيره الأوكراني.

وبدأ موين مشواره التحكيمي في عمر مبكر للغاية، حيث أصبح حكمًا عام 1996، قبل أن يتم 17 عامًا، وصعد للدرجة الأولى عام 2003، بينما نال الشارة الدولية عام 2005.

وظهر موين كحكم محترف في الدوري السعودي الممتاز بالموسمين الأخيرين، حيث أدار 21 مباراة في الموسمين الماضي والحالي، أبرزها الشباب والهلال في الموسم الحالي، وانتهت بالتعادل السلبي.

واشتهر الحكم النرويجي المخضرم بعدم تردد صافرته في احتساب ركلات الجزاء، حيث احتسب 136 ركلة جزاء خلال 447 مباراة رسمية أدارها خلال مسيرته، واحتسب 5 ركلات في الموسم الحالي خلال 6 مواجهات بالدوري السعودي، بينها ركلتان خلال مواجهة انتهت بفوز الفيحاء على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف.

وخلال الموسم الماضي احتسب موين ركلتي جزاء خلال 4 مباريات في الدوري النرويجي الممتاز، بين 16 ركلة احتسبها خلال 37 مواجهة رسمية أدارها.