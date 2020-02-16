فخر الدين يقود هجوم الإسماعيلي في مواجهة الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة الرجاء المغربي، في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية". وعاد محمد مجدي لحراسة مرمى الإسماعيلي، بدلا من محمد فوزي، فيما تواجد إبراهيم أبو اليزيد أساسيا بدلا من باهر المحمدي، ومحمد صادق بدلا من عبدالرحمن مجدي، الموقوفين. وجاء التشكيل كالتالى: حارس مرمى: محمد مجدى Advertisements الدفاع: محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أسامة إبراهيم. الوسط .. محمود دونجا – محمد بيومى – محمد صادق – محمد الشامى – همام طارق. الهجوم: فخر الدين بن يوسف. على مقاعد البدلاء: محمد فوزى، ومحمد مجدى الجمل، وبيكيتى، وباتريك كادو، وأحمد مدبولي، وأحمد أيمن، ومحمد مخلوف.

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