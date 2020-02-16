أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة ان جميع اللاعبين بحالة فنية وبدنية جيدة وجاهزين لمواجهة الجيش وتحقيق الفوز للمنافسة علي كأس مصر ، خاصة ان المقاصة يواجهه سوء توفيق في الدوري ولكن هدف الجميع هو استعادة الانتصارات عن طريق بطولة الكأس لتكون البداية لاستعادة الانتصارات بالدوري.

واختتم فريق المقاصة تدريباته مساء اليوم استعدادا لمباراة طلائع الجيش بدور الستة عشر للكأس حيث خاض اللاعبون المران بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران أعلن إيمانويل قائمة اللاعبين المختارين للدخول في المعسكر المغلق.

المقاصة يواجهه سوء توفيق في الدوري ولكن هدف الجميع هو استعادة الانتصارات عن طريق بطولة الكأس لتكون البداية لاستعادة الانتصارات بالدوري.واختتم فريق المقاصة تدريباته مساء اليوم استعدادا لمباراة طلائع الجيش بدور الستة عشر للكأس حيث خاض اللاعبون المران بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران أعلن إيمانويل قائمة اللاعبين المختارين للدخول في المعسكر المغلق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هويدي: الكأس بداية عودة انتصارات المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.