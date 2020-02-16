20 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمواجهة الجيش بالكأس

اختار النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الاثنين باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس مصر. دور الـ16 لكأس مصر.

وضمت القائمة كلا من: أحمد عادل ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد ياسين وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وخالد أوتشو وأحمد مرشوح ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور ومحمد رمضان وشميلس بيكلي وعبد الله مجدي ومحمد كنارية وأودو موسيس وصلاح أمين. وأحمد مرشوح ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور ومحمد رمضان وشميلس بيكلي وعبد الله مجدي ومحمد كنارية وأودو موسيس وصلاح أمين. واختتم فريق المقاصة تدريباته مساء اليوم استعدادا لمباراة طلائع الجيش، حيث خاض اللاعبون المران بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران أعلن إيمانويل قائمة اللاعبين المختارين للدخول في المعسكر المغلق.



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