التعادل يحسم الشوط الأول من مواجهة الإسماعيلي والرجاء

حسمت نتيجة التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والرجاء، خلال المواجهة المقامة بينهما على ملعب الإسماعيلية، في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة العربية «كأس محمدالسادس للأندية الأبطال».
وشهدت مجريات الشوط أفضلية للاعبي الرجاء بالاستحواذ على الكرة وتهديد مرمى الإسماعيلي.
وكاد الفريق المغربي أن يفتتح أهداف المباراة في الدقيقة 7، بعد أن تلقى سفيان رحيمي كرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية علت عارضة الإسماعيلي.
وحصل لاعبي الإسماعيلي على إنذارين في الدقائق 10 و 39 لكل من محمد صادق وإبراهيم أبو اليزيد.
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