بورفؤاد يفوز على دمياط بثلاثية في دوري الدرجة الثالثة

فاز الفريق الأول للكرة بنادي بورفؤاد بقيادة المدير الفني للفريق طارق الصاوى على نظيره فريق دمياط بثلاثة اهداف مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما عصر اليوم على ملعب دمياط فى الجولة العشرين من دوري الدرجة الثالثة بالمجموعة السابعة وأدارها طاقم تحكيم من منطقة الشرقية مكون من محمد عبد الحافظ حكم ساحة ويعاونه محمد رمضان و وليد حسن كمساعدين.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي بورفؤاد بهدف للاشيء عن طريق اللاعب احمد فرج من متابعة جيده داخل منطقة الجزاء ليضعها بباطن القدم على يسار الحارس لتسكن الشباك معلنا عن الهدف الأول ليمتلك بعدها فريق بورفؤاد

زمام الأمور ويسطر على منطقة المناورات بفضل تألق لاعبيه فى كافه الخطوط لينتهي الشوط الأول بتقدم نادي بورفؤاد بهدف دون رد.ومع مطلع الشوط الثاني تتواصل السيطرة من جانب فريق بورفؤاد الذي تسيد لاعبوه الشوط الثاني من البداية حتى جاءت الدقيقة 75 ليحرز فريق بورفؤاد الهدف الثاني عن طريق اللاعب يوسف بيبو الوافد الجديد من عرضية زميله محمد متعب ليقابلها بباطن القدم معلنا عن الهدف الثاني وفى الدقيقة 80 يحرز نادي دمياط هدف تقليص الفراق لتصبح النتيجة تقدم فريق بورفؤاد بهدفين مقابل هدف ولكن محمود عماد كان له رأى أخر بإحراز الهدف الثالث من ضربة جزاء فى الدقيقه 85 التى احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة اللاعب محمد موافى داخل منطقة الجزاء عند مراوغة رائعة لحد مدافعى فريق دمياط لينتهي الشوط الثاني والمباراة بفوز نادي بورفؤاد بثلاثة اهداف مقابل هدف.ومن المقرر عن يواجه طيور النورس منافسه بورتو في مباراة القمة يوم الأربعاء المقبل بملعب المريخ في الثانية ونصف عصراً .يذكر ان الجهاز الفني والاداري يتكون من طارق الصاوي مدير فنيا . أيمن خالد مدربا عام . أسامة خليل مدربا عام . سعد الرفا مدربا للحراس . أحمد شحاته مدير إداريا. أحمد مرسي مدير شئون لاعبين . مؤمن غريب علاج طبيعي وتأهيل . أحمد الزغبي علاج طبيعي والمشرف العام على الفريق عماد الألفي.